قبيل صلاة الجمعة.. الاحتلال يُحول القدس إلى ثكنة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان قولهم، بأن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، فيما انتشر مئات الجنود في محيط المدينة.وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية وفتشت المواطنين ودققت في هوياتهم، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، فيما سمحت فقط للمقدسيين القاطنين في البلدة القديمة الدخول من أبواب البلدة القديمة.