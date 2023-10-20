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دولي

جيش الاحتلال يقرر تفعيل خطة إخلاء سكان (كريات شمونة) عند الحدود الشمالية

جيش الاحتلال يقرر تفعيل خطة إخلاء سكان (كريات شمونة) عند الحدود الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة جيش الاحتلال، عن تفعيل خطة إخلاء سكان (كريات شمونة) عند الحدود الشمالية، الى بيوت ضيافة بتمويل من الحكومة.

ووفق ما قال المتحدث باسم الجيش، في تغريدة عبر منصة (إكس)، فقد تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الجيش يؤاف غالانت. 

وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار، فيما ستدار الخطة من قبل السلطة المحلية، ووزارة السياحة وسلطة الطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الجيش.

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