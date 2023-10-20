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شؤون فلسطينية

حماس: الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو أي جزء من الوطن

حماس: الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو أي جزء من الوطن
جانب من عدوان الاحتلال في مخيم نور شمس
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، بـ "تصدي المقاومين البطولي" لعدوان الاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم، وقالت إن شعبنا الفلسطيني لن يسمح له بان يستفرد بغزة أو أي جزء من الوطن.

ودعت حماس في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى النفير العام اليوم الجمعة و"الاثخان في العدو ومستوطنيه".

كما أشادت حماس بـ "بطولات أبناء شعبنا الفلسطيني ومجاهدي كتائب القسام وفصائل المقاومة الذين لقّنوا العدو درساً قاسياً وأثخنوا فيه قتلاً وجرحاً أثناء عدوانه بالأمس على مخيم نور شمس في مدينة طولكرم". 

وحيت الحركة جماهير الضفة الغربية "الذين هبوا للانخراط في طوفان الأقصى؛ ولبوا النداء للتصدي للاحتلال ومستوطنيه وأشعلوا نقاط المواجهة والتماس معه في كافة المناطق". 

وتابعت: بأن "شعبنا الفلسطيني المجاهد لن يسمح للاحتلال أن يستفرد بغزة أو أي جزء من الوطن، وسيتصدى لكل سياسات ومخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا والنيل من حقوقنا وسيقف سداً منيعاً أمام غطرسة الاحتلال وجرائم مستوطنيه".

وأكدت على "جعل اليوم الجمعة صفحة جديدة وفارقة في تاريخ هذه المعركة، من خلال تصعيد المواجهة والاشتباك وإرباك الاحتلال في كل المناطق وبشتى السبل والأدوات. ونترحّم على شهداء مخيم نور شمس وشهداء شعبنا في غزّة العزّة وكل مكان ارتقوا فيه على درب التحرير والعودة".

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