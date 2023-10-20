استطلاع للرأي: انهيار كبير لحزب ليكود بزعامة نتنياهو

أجرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية استطلاعاً للرأي، أظهرت نتائجه انهياراً كبيراً لحزب (ليكود)، بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.





ووفق الاستطلاع، فإنه لو جرت انتخابات اليوم سيحصل (المعسكر الوطني) بزعامة بيني غانتس، على 40 مقعدا، بينما (ليكود) بزعامة نتنياهو على 18 مقعداً فقط.





وتعتقد أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي (80%) أن على نتنياهو أن يتحمل مسؤولية ما حدث في "غلاف غزة".





ويعتقد 48% بأن غانتس أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء مقابل 28% لـ نتنياهو، فيما يؤيد غالبية الإسرائيليين 65% عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، و21% يعارضون ذلك.

رام الله - دنيا الوطن