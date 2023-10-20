مصر تستضيف قمة دولية غداً لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام

تستضيف مصر غداً السبت، قمة دولية أطلق عليها "القاهرة للسلام"، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام.





ومن المقرر أن يشارك في القمة عدد من الزعماء العرب والأوروبيين، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفق وسائل إعلام مصرية.





رام الله - دنيا الوطنووجهت مصر الدعوة للعديد من الدول العربية والأوروبية، فيما تأكد حضور 31 دولة حتى الآن، وكذلك ثلاث منظمات.وحسب ما نقلت قناة (القاهرة الإخبارية)، فإن هناك مشاركة واسعة للقمة في العاصمة الإدارية، حيث سيحضر زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.