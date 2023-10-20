عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل جنوب القطاع

استشهد 21 مواطناً على الأقل، وأصيب 79 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مناطق متفرقة من مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



ووفق ما ذكرته وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، فإنه تم استهداف ستة منازل مأهولة في السكان بالتزامن في خانيونس، ما أدى لاستشهاد 21 مواطناً، وإصابة 79 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر.



كما قصفت قوات الاحتلال مدينة غزة وتركز القصف على حيي الزيتون والشجاعية، ما تسبب في هدم عدة منازل، كما تواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة.



وفي أحدث حصيلة لوزارة الصحة، قالت إن 3785 مواطناً استشهدوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح، منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.



رام الله - دنيا الوطن