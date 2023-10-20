الشروع بإصلاح طرق بمعبر رفح في انتظار بدء دخول المساعدات للقطاع

نقلت وكالة (فرانس برس) عن شهود عيان في محيط معبر رفح من الجانب المصري قولهم، إنه يتم الآن إصلاح الطرق التي تسبب بها قصف إسرائيلي في المعبر، في انتظار عشرات شاحنات المساعدات منذ أيام في انتظار السماح لها بالدخول.



في السياق، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، عن مغادرة طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة إلى مصر صباح اليوم الجمعة، لإيصال المساعدات إلى غزة.



وتحدث الصفدي خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن "بصيص أمل بسيط اليوم في هذا الظلام الذي غلف المنطقة" وهو بداية اتفاق على تسيير قوافل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى غزة.



وعبر عن أمله بتحقق ذلك وألا تكون مدة الخطوة يوما أو يومين، مؤكدة ضرورة أن يكون ذلك بداية لتدفق مستمر للمساعدات.



وأعلن الرئيس الأميركي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي من فوق متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، أنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية" عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع إلى الخارج.











رام الله - دنيا الوطن