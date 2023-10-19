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شؤون فلسطينية

هنية: حذرنا الجميع من معركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير في القطاع

هنية: حذرنا الجميع من معركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير في القطاع
إسماعيل هنية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن "استمرار العدوان واستباحة الدماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي".

وقال هنية، في كلمة له، مساء الخميس، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ13 توالياً، إننا "حذرنا الجميع من أن هذه المعركة يمكن أن تتحول لمعركة إقليمية إذا استمر العدوان والتدمير"، لافتاً أن "العالم يتابع الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا في غزة وما تسجله المقاومة".

وأوضح هنية أن "المقاومة تتحكم في إيقاع المعركة رغم وحشية المحتل وجرائمه التي تؤكد من جديد طبيعة هذا العدو النازي الوحشي القاتل".

وأضاف هنية أن الإدارة الأميركية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.

وأشاد هنية بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، مؤكداً "نرى انكسار الموجة المتعقلة بخطة التهجير الخبيثة".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس): "أكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال وأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحريته"، مطالبا بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات إلى أهل غزة لأنها في كارثة إنسانية.

وشدد هنية أن "حماس والمقاومة والشعب الفلسطيني فيهم من الإنسانية والأخلاق والقيم ما يتفوق على المحتل".

ودعا هنية جماهير الأمة إلى النفير العام الجمعة تحت عنوان "ليتوقف العدوان على غزة ولا للتهجير أو الوطن البديل"، مشدداً على أنه "لا يجوز أن نترك هذا العدو يستبيح القدس والأقصى ودماء شعبنا".

وأشاد هنية بالحركة الشعبية الجماهرية التي خرجت على مدى الأيام الماضية والتي صدحت بأن غزة ليست وحدها.

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