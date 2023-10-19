12 شهيداً وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس

رام الله - دنيا الوطنأعلن طه إيراني، رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس بطولكرم، ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ فجر اليوم، إلى 12 شهيداً، وعشرات الجرحى.وأكد إيراني في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن سبعة شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، إضافة إلى خمسة شهداء ما زالوا في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل الشهداء والجرحى.ولفت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت عدداً من المواطنين العزّل بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى استشهاد هذا العدد الكبير من الشهداء، وسقوط العشرات من الجرحى.وحذّر إيراني من استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي وفرض حصار على المخيم، وسط انقطاع الكهرباء والمياه ووسائل الاتصال عنه، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تواصل مداهمة منازل المواطنين واحتلالها ونشر قناصتها على أسطحها، وإطلاق النار بشكل متواصل على كل شيء يتحرك في أزقة المخيم، بهدف القتل.وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المخيم إلى ساحة حرب، حيث انتشرت أعداد كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في شوارعه وأزقته، في الوقت الذي دمرت فيه جرافات الاحتلال البنية التحتية للشوارع بعد تجريفها وهدم كل ما صادف في طريقها.