صورة.. مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بطولكرم





يأتي ذلك، في قت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 مواطناً، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، منذ فجر اليوم، حيث استهدفت طائرة مسيّرة مواطنين في المخيم، كما دارت اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين.





فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 10 جنود أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس.





















رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جندي من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود خلال اقتحام مخيم نور شمس في مدينة طولكرم.وقال جيش الاحتلال إن الضابط، مكسيم رزينكوف، من وحدة المستعربين قتل خلال الاشتباكات التي وقعت مع فلسطينيين في مخيم نور شمس شرق طولكرم.