أبو عبيدة: المقاومة تتحكم في مجريات الميدان ومستعدة لمعركة طويلة

رام الله - دنيا الوطنأكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة تتحكم بمجريات الميدان، في معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، ومستعدة لمعركة طويلة.وحذر أبو عبيدة، في تسجيل صوتي، بثته قناة (الجزيرة)، مساء اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من أن "فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن نمرر جرائمه ضد أقصانا وشعبنا".وقال أبو عبيدة إن "دعم الإدارة الأميركية للكيان الصهيوني لن ينجده أو يسعفه"، مشدداً أنه لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على قوة المقاومة الفلسطينية.ودعا أبو عبيدة جماهير الأمة في كل مكان أن تدافع عن كرامتها وأقصاها، كما دعا "أحرار العالم للنفير والاحتشاد أمام سفارات العدو والولايات المتحدة في دول العالم".وتابع إن "العدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما"، مطمئناً "شعبنا بأن المقاومة ما زالت تتحكم في مجريات الميدان وتعرف متى تضرب".