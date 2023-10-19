السيسي والملك عبد الله: أي محاولة للتهجير القسري للأردن أو مصر مرفوضة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، موقف مصر والأردن الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للفلسطينيين في غزة.وشدد العاهل الأردني خلال مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في القاهرة، على أن أي محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة.وجدد الزعيمان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك، وفق ما نقلت قناة (المملكة).كما أكد الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري أن عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها.واعتبرا أن كارثة قصف المستشفى المعمداني تصعيد خطير، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.وجرى التأكيد على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتم التأكيد على إدامة التنسيق الوثيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما، ويخدم القضايا العربية.