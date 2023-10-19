غوتيريش يُدشن دخول المساعدات إلى قطاع غزة عند معبر رفح الجمعة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يدشن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عند الجانب المصري لمعبر رفح البري غداً الجمعة، دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزةووفق ما نقلت قناة (المملكة) عن مصدر أممي قوله: إن علم الأمم المتحدة سيرفع إلى جانب العلم المصري على معبر رفح استعدادا لإدخال المساعدات إلى غزة.وتنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى سكان غزة على متن الشاحنات، الخميس، أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى قطاع غزة.يأتي ذلك بعدما اتفق الرئيسان المصري والأميركي، عبد الفتاح السيسي، وجو بايدن، على بدء إدخال المساعدات إلى القطاع.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن شهود عيان قولهم، اليوم الخميس عن انتظار "حوالي 150 شاحنة أمام معبر رفح" فيما تنتظر مئات الشاحنات في مدينة العريش.ويحذّر سائقو الشاحنات من أن لديهم ضمن المساعدات مواد غذائية قد تعرض للتلف بسبب الانتظار لفترات طويلة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.ولم يحدّد البيان المصري متى سيبدأ دخول المساعدات للقطاع، لكنّه أتى بعيد إعلان بايدن أنّ السيسي وافق على السماح بإدخال 20 شاحنة كدفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر الذي يقطنه 2.4 مليون شخص.وتوقع بايدن ألا تعبر هذه الشاحنات قبل يوم غد الجمعة على الأرجح لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج لتصليحات