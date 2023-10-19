بلدية غزة: الاحتلال يستهدف ثلاثة خطوط ناقلة للمياه تغذي مناطق شمال غرب المدينة

رام الله - دنيا الوطنأكدت بلدية غزة أن أضرارًا كبيرة أصابت ثلاثة خطوط ناقلة للمياه في شارع الجلاء بالقرب من مفترق عبد العال جراء قصفها بشكل متعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت لجنة الطوارئ في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الخطوط المتضررة تغذي مناطق واسعة من المنطقة الشمالية الغربية من المدينة من بئر حليمة السعدية، لاسيما مناطق في معسكر الشاطئ والنصر والشيخ رضوان ويقدر عدد المواطنين الذين تصلهم المياه من هذه الخطوط بنحو 200 ألف نسمة.ودعت البلدية المنظمات الدولية والحقوقية لحماية المرافق والمنشآت المدنية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المرافق الخدماتية الاساسية.وكان العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو اسبوعين قد تسبب بحالة عطش كبيرة في المدينة بسبب وقف خط "ماكروت" من الداخل، ومحطة التحلية شمال المدينة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتضرر عدة آبار وخطوط مياه.