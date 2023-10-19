مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

حماس: قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية

حماس: قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية
مخبز النصيرات بعد قصفه
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن قصف الاحتلال للمخابز في غزة، جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال ولإدخال المساعدات للمدنيين العزّل.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "إقدام الاحتلال الصهيوني على قصف خمسة مخابز ومحيط بعضها الآخر في قطاع غزة إمعانٌ في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى قطع إمدادات الغذاء عن شعبنا وتجويعهم وحرمانهم من الحصول على المادة الغذائية الرئيسية".  

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والمسؤول لوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين البشرية، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزّل الذين يستهدفهم الاحتلال على مدار الساعة.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس: طوفان الأقصى مرحلة متقدمة من مراحل التحرير

قيادي بحماس: طوفان الأقصى مرحلة متقدمة من مراحل التحرير

حماس: قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية

حماس: قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية

&quot;الخارجية&quot;: إطالة أمد الحرب تعني إعطاء إسرائيل الوقت الكافي لتدمير قطاع غزة

"الخارجية": إطالة أمد الحرب تعني إعطاء إسرائيل الوقت الكافي لتدمير قطاع غزة

في اليوم 13 من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء وتدمير ثلاثة أبراج في مدينة الزهراء

في اليوم 13 من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء وتدمير ثلاثة أبراج في مدينة الزهراء

التشريعي بغزة: استشهاد النائبة جميلة الشنطي في قصف إسرائيلي

التشريعي بغزة: استشهاد النائبة جميلة الشنطي في قصف إسرائيلي

استشهاد سبعة مواطنين بينهم أربعة أطفال خلال 12 ساعة الماضية بالضفة

استشهاد سبعة مواطنين بينهم أربعة أطفال خلال 12 ساعة الماضية بالضفة

شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبايدن حول غزة

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبايدن حول غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

مستشفيات قطاع غزة: لن نترك مرضانا وجرحانا مهما كانت الظروف

مستشفيات قطاع غزة: لن نترك مرضانا وجرحانا مهما كانت الظروف

حماس تُصدر مذكرة حول تفنيد مزاعم الاحتلال بشأن تنصله من مجزرة مستشفى المعمداني

حماس تُصدر مذكرة حول تفنيد مزاعم الاحتلال بشأن تنصله من مجزرة مستشفى المعمداني

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع تُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع تُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

بلدية غزة: طواقم لجنة الطوارئ تواصل جهودها في جمع النفايات من المدينة

بلدية غزة: طواقم لجنة الطوارئ تواصل جهودها في جمع النفايات من المدينة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها