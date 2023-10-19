حماس: قصف الاحتلال للمخابز في غزة جريمة ضد الإنسانية





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "إقدام الاحتلال الصهيوني على قصف خمسة مخابز ومحيط بعضها الآخر في قطاع غزة إمعانٌ في جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا وجريمة ضد الإنسانية تهدف إلى قطع إمدادات الغذاء عن شعبنا وتجويعهم وحرمانهم من الحصول على المادة الغذائية الرئيسية".





ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل والمسؤول لوقف جرائم الاحتلال التي يندى لها جبين البشرية، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزّل الذين يستهدفهم الاحتلال على مدار الساعة.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن قصف الاحتلال للمخابز في غزة، جريمة ضد الإنسانية تستدعي تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لوقف جرائم الاحتلال ولإدخال المساعدات للمدنيين العزّل.