العاهل الأردني يتوجه إلى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على القطاع





وكان من المقرر أن تعقد قمة رباعية في الأردن أمس الأربعاء، بمشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أن يقرر الأردن إلغاءها على خلفية استشهاد نحو 500 مواطن في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني بغزة.



رام الله - دنيا الوطنغادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الأردن، اليوم الخميس، في زيارة إلى القاهرة، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليمين الدستورية نائباً له بحضور هيئة الوزارة، وفق ما نقل موقع (المملكة).