مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

عربي

العاهل الأردني يتوجه إلى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على القطاع

العاهل الأردني يتوجه إلى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على القطاع
الرئيس المصري والعاهل الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الأردن، اليوم الخميس، في زيارة إلى القاهرة، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اليمين الدستورية نائباً له بحضور هيئة الوزارة، وفق ما نقل موقع (المملكة).

وكان من المقرر أن تعقد قمة رباعية في الأردن أمس الأربعاء، بمشاركة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قبل أن يقرر الأردن إلغاءها على خلفية استشهاد نحو 500 مواطن في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني بغزة.

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني يتوجه إلى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على القطاع

العاهل الأردني يتوجه إلى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على القطاع

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

مستشفيات قطاع غزة: لن نترك مرضانا وجرحانا مهما كانت الظروف

مستشفيات قطاع غزة: لن نترك مرضانا وجرحانا مهما كانت الظروف

جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معركة &quot;طوفان الأقصى&quot;

جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معركة "طوفان الأقصى"

حماس تُصدر مذكرة حول تفنيد مزاعم الاحتلال بشأن تنصله من مجزرة مستشفى المعمداني

حماس تُصدر مذكرة حول تفنيد مزاعم الاحتلال بشأن تنصله من مجزرة مستشفى المعمداني

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

استشهاد طفلين برصاص الاحتلال في شقبا غرب رام الله

بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع تُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع تُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها