رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى إسرائيل ويلتقي نتنياهو

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بعد ساعات قليلة من وصول الأخير إلى تل أبيب.





وسيلتقي سوناك الذي وصل إلى إسرائيل اليوم الخميس، الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.



وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إنه سيقدم تعازيه في الأرواح التي سقطت في هجوم حركة حماس على مناطق "غلاف غزة"، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، كما سيحذر من خطر تفاقم الصراع في المنطقة بصورة أكبر.



وقال سوناك في بيان قبل الزيارة إن "كل وفاةٍ مدنية مأساة. والكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وتابع أن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون "لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع"، متعهدا بأن تكون بريطانيا "في طليعة هذا الجهد".



كما سيطالب سوناك بفتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن، وتمكين المواطنين البريطانيين في القطاع من المغادرة.



وقال مكتبه إنه إلى جانب زيارة سوناك، سيسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إلى مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث الصراع والسعي إلى حل سلمي.



رام الله - دنيا الوطن