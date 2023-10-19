مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

في اليوم 13 من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء وتدمير ثلاثة أبراج في مدينة الزهراء

في اليوم 13 من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء وتدمير ثلاثة أبراج في مدينة الزهراء
دمار في ثلاثة أبراج بمدينة الزهراء
رام الله - دنيا الوطن
استشهد عشرات المواطنين فيما أصيب المئات، فجر وصباح اليوم الخميس، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، لليوم الـ 13 على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، حتى الساعة الثالثة من مساء أمس الأربعاء، 3478 شهيداً، و12065 إصابة بجراح مختلفة.

ووفق ما نقلت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، فقد سقط شهداء وجرحى في قصف على منزل لعائلة "حسونة" بحي الشجاعية، وآخر لعائلة "محيسن" بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي لعدد من المنازل في شارع السيقلي بخانيونس جنوبي القطاع.

وقصف طيران الاحتلال، منزلاً على رؤوس ساكنيه لعائلة "ضهير" في خربة العدس برفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين. 

في السياق، دمرت طائرات الاحتلال ثلاثة أبراج بمدينة الزهرة في المحافظة الوسطى، تدميراً كاملاً.

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