التشريعي بغزة: استشهاد النائبة جميلة الشنطي في قصف إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس التشريعي بغزة، اليوم الخميس، استشهاد النائبة جميلة الشنطي، إثر قصف إسرائيلي بالقطاع.وأصدر المجلس التشريعي بياناً نعى فيه الشنطي، قال فيه: "لقد قضت الشهيدة د.جميلة الشنطي حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي".وتابع البيان: "إننا إذ ننعى الشهيدة المجاهدة د.جميلة الشنطي، لنؤكّد أننا ماضون على دربها ودرب جميع شهداء شعبنا الأبرار حتى دحر الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وستبقى هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم بحق الإنسانية شاهدة على إرهاب الاحتلال الفاشي الذي يقتل الأطفال والنساء أمام مرأى ومسمع العالم".