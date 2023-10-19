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شؤون فلسطينية

استشهاد سبعة مواطنين بينهم أربعة أطفال خلال 12 ساعة الماضية بالضفة

استشهاد سبعة مواطنين بينهم أربعة أطفال خلال 12 ساعة الماضية بالضفة
تشييع جثامين شهداء بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
استشهد سبعة مواطنين بينهم أربعة أطفال، خلال 12 ساعة الماضية، في الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيداً.

في محافظة رام الله والبيرة، استشهد الطفلان قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما) بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.



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