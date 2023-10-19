شهداء وإصابات في قصف لمنزلين بمخيم النصيرات

رام الله - دنيا الوطنواصلت قوات الاحتلال ارتكاب مجازرها البشعة في قطاع غزة، مع استمرار العدوان بشكل عنيف على مختلف محافظات القطاع.واستشهد في السعات الأولى من فجر اليوم الخميس، 10 شهداء في قصف استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.في تفاصيل القصف الأول، حث استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الدعاليس بالقرب من النادي الأهلي في مخيم النصيرات ما أدى لتدميره رفقة منازل مجاوره له، الأمر الذي أدى لاستشهاد سبعة مواطنين.كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف محيط مسجد القسام "شارع فرج الله" في حين أصيب عدد آخر جراء هذا القصف.