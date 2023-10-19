تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وبايدن حول غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلاله الوضع الإنساني في قطاع غزة.وجاء في البيان: "تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، في ضوء ضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية المتدهورة في أسرع وقت، حيث أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لموقف مصر".وفي وقت سابق، أكد السيسي أن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب.وأكد الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، محذرا من دخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف.وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، متابعا: "مصر دولة ذات سيادة، حيث أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".