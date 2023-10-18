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شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معركة "طوفان الأقصى"

جيش الاحتلال يُعلن حصيلة جديدة لقتلاه في معركة "طوفان الأقصى"
قتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة "طوفان الأقصى"
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 303 من الجنود والضباط قتلوا منذ أطلقت الفصائل الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأضاف المتحدث، في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن عدد "المخطوفين" في غزة حتى الآن هو 199.

وشنت كتائب عز الدين القسام إلى جانب فصائل المقاومة بغزة، عملية (طوفان الأقصى) المستمرة، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها قتل وأسر جنود من مستوطنات غلاف غزة، وإطلاق آلاف الصواريخ تجاه تل أبيب والقدس ومستوطنات الغلاف، رداً على الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الأسرى في السجون.

فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، لليوم الـ12 على التوالي، ويرتكب فيه الاحتلال مئات المجازر بحق العائلات، وكان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، والتي أسفرت عن 500 شهيد، ومئات الجرحى، مساء الثلاثاء، ليرتفع حصيلة شهداء العدوان إلى نحو 3500 شهيد، كما يمنع الاحتلال الكهرباء والماء والغذاء من العبور للقطاع، ويفرض حصاراً كاملاً.

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