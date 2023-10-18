حماس تُصدر مذكرة حول تفنيد مزاعم الاحتلال بشأن تنصله من مجزرة مستشفى المعمداني

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، مذكرة مهمة حول تفنيد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنصله من مسؤولية مجزرة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة.





وكان الاحتلال ارتكب مجزرة إبادة جماعية باستهدافه ساحة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، مساء الثلاثاء، أسفرت عن نحو 500 شهيد، ومئات الجرحى، وتأتي ضمن مئات المجازر التي ينذفها الاحتلال في عدوانه للقطاع، المستمر لليوم الثاني عشر توالياً





وقالت (حماس) في المذكرة إنه قبل وأثناء قصف المستشفى المعمداني لم تطلق المقاومة أي صواريخ، ولم يفعل الاحتلال القبة الحديدية.





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