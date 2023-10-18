الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من مليون نازح بالقطاع.. ونطالب أونروا بإعادة عملها بمناطق الشمال

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن "أكثر من مليون نازح بقطاع غزة منهم 600 ألف نازح بمناطق غزة والشمال يفتقرون إلى الحاجات الحياتية الأساسية ويعانون ظروفاً معيشية كارثية، جراء انسحاب (أونروا) ووقف خدماتها بمناطق شمال غزة".وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، (أونروا) بإعادة عملها وطواقمها بمناطق شمال غزة، وتحمل مسئولياتها تجاه النازحين بمراكز الإيواء التابعة لها، في ظل استمرار عدوان الاحتلال لليوم الثاني عشر توالياً.وأكد أن الاحتلال ارتكب 433 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، راح ضحيتها 2421 شهيداً.وأوضح المكتب، أن إجمالي شهداء العدوان 3478 والإصابات 12065، وبلغ عدد شهداء الساعات ال24 الماضية 678 شهيد، منهم 471 شهيد جراء مجزرة مستشفى المعمداني، وهدم الاحتلال 4821 مبنى سكنياً هدم كلي، تضم 12,845 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 121,000 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 9,055 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.ورفض المكتب محاولة الاحتلال التنصل من جريمته في مجزرة المعمداني، وكل الأكاذيب التي يسوقها لا يمكن أن تنطلي على أحد، فقد تعودنا على كذبه وإدعاءاته منذ اليوم الأول للعدوان وسرعان ما يظهر زيفها.ورحب بدعوة رئيس المجلس الأوربي للتحقيق الدولي في مجزرة المعمداني ونطالب بالتحقيق على أعلى مستوى في مجزرة المعمداني وكل الجرائم المرتكبة من الاحتلال منذ بداية العدوان، فليس لدينا ما نخشاه.وأكد المكتب أن الطواقم الحكومية عملت على توفير مستلزمات عمل المخابز المنتشرة في محافظات القطاع، والسعي لتعزيز ثبات وصمود أبناء شعبنا مع تواصل عدوان الاحتلال الهمجي.