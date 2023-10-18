مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.



وقال السيسي، في مؤتمر صحفي، خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل"، مضيفاً أن حصار قطاع غزة هدفه في النهاية نقل الفلسطينيين إلى مصر.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ12 على التوالي، ويرتكب فيه الاحتلال مئات المجازر بحق العائلات، وكان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، والتي أسفرت عن 500 شهيد، ومئات الجرحى، مساء الثلاثاء، ليرتفع حصيلة شهداء العدوان إلى نحو 3400 شهيد، كما يمنع الاحتلال الكهرباء والماء والغذاء من العبور للقطاع، ويفرض حصاراً كاملاً.





رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (القاهرة) الإخبارية عن مصدر سيادي مصري قوله، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من غزة، محذراً من أن "التصعيد سيقابَل بتصعيد".وذكرت القناة، أن ذلك جاء رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، بأنه لن يسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.