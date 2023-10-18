عاجل

  • إصابات في قصف منزل لعائلة عاشور خلف السفارة المصرية بغزة

  • طائرات الاحتلال تستهدف مسجد المحطة في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة

مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

عربي

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد
علم مصر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (القاهرة) الإخبارية عن مصدر سيادي مصري قوله، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من غزة، محذراً من أن "التصعيد سيقابَل بتصعيد".

وذكرت القناة، أن ذلك جاء رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، بأنه لن يسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي، خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل"، مضيفاً أن حصار قطاع غزة هدفه في النهاية نقل الفلسطينيين إلى مصر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ12 على التوالي، ويرتكب فيه الاحتلال مئات المجازر بحق العائلات، وكان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني بمدينة غزة، والتي أسفرت عن 500 شهيد، ومئات الجرحى، مساء الثلاثاء، ليرتفع حصيلة شهداء العدوان إلى نحو 3400 شهيد، كما يمنع الاحتلال الكهرباء والماء والغذاء من العبور للقطاع، ويفرض حصاراً كاملاً.

أخبار ذات صلة

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

مصدر سيادي مصري رداً على نتنياهو:لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة.. والتصعيد سيقابل بتصعيد

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

500 شهيد ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة

500 شهيد ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة