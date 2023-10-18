مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478
جانب من آثار قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيداً ولازالت 28 حالة حرجة، إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.

كما أشار خلال مؤتمر صحفي حول التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المستمر، إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 12 على التوالي، بلغ 3478 شهيداً، و12065 إصابة بجراح مختلفة.

وقال القدرة إن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تطهيراً عرقياً وتهديد للوجود الفلسطيني، وتابع: بأن دخول الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة استهداف المستشفيات وتجرئه على ارتكاب مجزة فاقت الوصف داخل حرم المستشفى المعمداني "تهديد خطير للمنظومة الصحية".

وأشار إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي كانت من الأطفال والنساء والمسنين، فيما المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات بلغ 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض.

وأردف القدرة بأننا "تلقينا نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل"، متوقعاً وجود أحياء بين المفقودين تحت الأنقاض ولكن عملية الوصول إليهم تواجه صعوبات كبيرة بسبب الاستهداف المستمر وضعف الإمكانيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه "بعد دخول المستشفيات في مرحلة الانهيار الفعلي فإن الساعات القادمة خطيرة على مستقبل تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى".

أخبار ذات صلة

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

الصحة: عدد ضحايا مجزرة المعمداني 471.. وإجمالي شهداء العدوان 3478

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع تُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

وزيرة الصحة: مستشفيات القطاع تُعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية

بلدية غزة: طواقم لجنة الطوارئ تواصل جهودها في جمع النفايات من المدينة

بلدية غزة: طواقم لجنة الطوارئ تواصل جهودها في جمع النفايات من المدينة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع

بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

500 شهيد ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة

500 شهيد ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة