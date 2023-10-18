بلدية غزة: طواقم لجنة الطوارئ تواصل جهودها في جمع النفايات من المدينة

قالت بلدية غزة اليوم الأربعاء، إن طواقم لجنة الطوارئ في البلدية تواصل جهودها في جمع النفايات من المدينة والتي تراكمت بسبب العدوان المتواصل ونقص الوقود اللازم لتشغيل الآليات.





وأفادت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يتم جمع يومياً نحو 300 طنا من النفايات من مختلف مناطق المدينة والتي يمكن الوصول إليها.





وتجمع البلدية النفايات وترحلها لمكبات مؤقتة في داخل المدينة بسبب منع الاحتلال الوصول إلى المكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة.





وتسبب العدوان ونقص الوقود بكارثة صحية وبيئية في مختلف الخدمات ومنها خدمات النظافة والمياه والصرف الصحي.









رام الله - دنيا الوطن