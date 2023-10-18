السيسي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".وأضاف في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس أنه بحث مع ضيفه جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيراً إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية"، وفق تعبيره.وتابع السيسي قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وأضاف السيسي إن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.ودعا السيسي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال إن "استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات على المنطقة ويمكن أن تخرج عن السيطرة".وكان المستشار الألماني وصل إلى مصر اليوم الأربعاء بعد زيارة سريعة إلى إسرائيل، وعبر عن فزعه من صور انفجار في مستشفى بغزة أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.وكتب شولتس على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".