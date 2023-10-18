مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

دولي

بايدن لـ "نتنياهو": يبدو أن الجانب الآخر وراء انفجار المستشفى وليس أنتم

بايدن لـ "نتنياهو": يبدو أن الجانب الآخر وراء انفجار المستشفى وليس أنتم
جانب من قصف المستشفى المعمداني بغزة
رام الله - دنيا الوطن
علق الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، على مجزرة مستشفى المعمداني، التي أسفرت عن استشهاد نحو 500 مواطن إثر قصف إسرائيلي استهدف ساحتها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تل أبيب: "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

وكان بايدن قد عبر حسابه على منصة (إكس): "أشعر بالغضب والحزن العميق إزاء هذا الانفجار الذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف بايدن: "فور سماعي الخبر، تحدثت مع العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا ووجّهت فريق الأمن القومي لمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث فعلًا".

وتابع بأن "الولايات المتحدة تقف بحزم وبشكل لا لبس فيه من أجل حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، ونشعر ببالغ الأسى والحزن على المرضى والكادر الطبي وغيرهم من المدنيين الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

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