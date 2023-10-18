شاهد: بايدن يصل إلى إسرائيل

ومن المقرر أن يطرح بايدن "أسئلة صعبة" على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، خلال زيارته إلى تل أبيب اليوم.





وكان من المفترض أن تشمل جولة بايدن الأردن، إلا أن عمّان قررت إلغاء قمة أميركية فلسطينية مصرية بعد قصف إسرائيلي استهدف مستشفى الأهلي في غزة أسفر عن استشهاد نحو 500 مواطن.





ووفق تصريحات المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، فإن بايدن يريد الإطلاع على "أسئلة صعبة" تتعلق أهداف الإسرائيليين في الأيام المقبلة.





وتابع بأن الولايات المتحدة متفائلة حيال وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع إطار عمل لإيصال المساعدات من مصر.





وأكد المتحدث أنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أميركية على الأرض للقتال في إسرائيل"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.





وحول إلغاء قمة عمان الرباعية المقرر عقدها مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني، قال كيربي إن السبب الرئيسي لانسحاب محمود عباس من قمة عمان هو إعلان الحداد لثلاثة أيام بعد الهجوم على المستشفى الأهلي العربي.



