مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن هذه المجزرة بهدف تحييد أي ضغط دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، "حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مخططها الإستراتيجي لتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه". 

يأتي ذلك وفق بيان لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في ظل المجزرة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني واستمرار ارتكبها للمزيد من الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في قطاع غزة، وأمام استمرار جرائم القتل للمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء ودوامة النزوح للمواطنين من مكان لآخر تحت تهديد قصف الطيران لأي مكان قد يلجؤن إليه في قطاع غزة، 

وتؤكد الوزارة أن استمرار المجتمع الدولي في توجيه المطالبات للحكومة الإسرائيلية سواء لوقف الحرب وإطلاق النار أو بفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات الغذائية والطبية للقطاع يعني منح الحكومة الإسرائيلية الفيتو على هذه المطالب الإنسانية، كما أنه يجرد القانون الدولي من أي حماية أو حصانة وتخضعه لقرارات الحكومة الإسرائيلية بدل أن يتمتع المجتمع الدولي بالقدرة والامكانية على فرض القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على إسرائيل.

وتطالب الوزارة بموقف دولي شجاع ينحاز لمبادئ حقوق الإنسان ولحقوق المواطنين المدنيين يجبر دولة الاحتلال على وقف الحرب وفتح الممرات الإنسانية وتزويد قطاع غزة بالاحتياجات الإنسانية الأساسية، حيث أن مهمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا تقف عند حد تشخيص ابعاد الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة أو توجيه المناشدات للحكومة الإسرائيلية بالالتزام بقوانين الحرب تجاه المدنيين بل تتعداها لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار اسرائيل على وقف الحرب فوراً.

وأكدت "الخارجية" أن ازدواجية المعايير الدولية تعطي اسرائيل حق النقض الفيتو على المطالبات والمواقف الدولية الداعية لوقف الحرب فوراً وفتح الممرات الإنسانية.

أخبار ذات صلة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع

بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الرئيس عباس يقطع زيارته للأردن ويدعو القيادة لاجتماع عاجل

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الرئيس عباس يقطع زيارته للأردن ويدعو القيادة لاجتماع عاجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

استشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام بغارة وسط قطاع غزة

استشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام بغارة وسط قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة يكفي لأيام فقط

برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة يكفي لأيام فقط

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة