يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الساعات المقبلة بـ "الحرجة"، فيما يتعلق بـ "المعركة مع غزة".وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة "يمكن أن يمس بشكل خطير بالشرعية الدولية لعملية كبيرة ضد قطاع غزة، بل ويعرقل إمكانية شن عملية برية".وتابعت الصحيفة: "المهم بالنسبة لإسرائيل الآن هو إقناع فريق الأمن القومي الأميركي والبنتاغون بروايتهم للاستمرار في العملية".وكانت وزارة الصحة بغزة، أفادت مساء أمس الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 500 مواطن، في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.