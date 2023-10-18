مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
وصفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الساعات المقبلة بـ "الحرجة"، فيما يتعلق بـ "المعركة مع غزة".

وقالت الصحيفة إن الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة "يمكن أن يمس بشكل خطير بالشرعية الدولية لعملية كبيرة ضد قطاع غزة، بل ويعرقل إمكانية شن عملية برية".

وتابعت الصحيفة: "المهم بالنسبة لإسرائيل الآن هو إقناع فريق الأمن القومي الأميركي والبنتاغون بروايتهم للاستمرار في العملية".

وكانت وزارة الصحة بغزة، أفادت مساء أمس الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 500 مواطن، في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.

أخبار ذات صلة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

الخارجية: إسرائيل تحاول التنصل من مجزرة المعمداني حتى تتمكن من مواصلة حربها المُدمرة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

يديعوت أحرونوت: ساعات حرجة في المعركة مع غزة

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني

بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع

بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الرئيس عباس: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب لا يمكن أن نجعلها تمر دون حساب

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

هنية: أمريكا تتحمل مسؤولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الرئيس عباس يقطع زيارته للأردن ويدعو القيادة لاجتماع عاجل

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. الرئيس عباس يقطع زيارته للأردن ويدعو القيادة لاجتماع عاجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

استشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام بغارة وسط قطاع غزة

استشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري لكتائب القسام بغارة وسط قطاع غزة

برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة يكفي لأيام فقط

برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر قطاع غزة يكفي لأيام فقط

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

إدانة عربية واسعة لمجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة