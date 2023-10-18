فلسطين: حداد عام وتنكيس الأعلام على أرواح شهداء مجزرة المعمداني



وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.



كما شهدت المواصلات العامة إضراباً في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.



رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 12 على التوالي على قطاع غزة، وبالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف المستشفى المعمداني بمدنية غزة، وراح ضحيتها مئات الشهداء، وبالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.