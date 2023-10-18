بعد مجزرة المعمداني.. عشرات الشهداء في استمرار للقصف الإسرائيلي على القطاع





وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، بأن هناك سلسلة استهدافات من طيران الاحتلال على منطقة جباليا البلد فجر اليوم، بينها منزل لعائلة "الهسي" وهناك شهداء وإصابات.





كما وصل المشفى الأندونيسي، عدد 37 شهيداً من منطقة القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمال القطاع.





ووفق "الداخلية" فإن طيران الاحتلال قصف منزلاً لعائلة "سكيك" على رؤوس ساكنيه في شارع عمر المختار مقابل بنك الإنتاج بغزة وهناك عدد من الشهداء وجرحى.





كما استهدف طيران الاحتلال شقة في مدينة حمد بخانيونس وهناك عدد من الشهداء وجرحى.





وكان وزارة الصحة بغزة، أفادت مساء أمس الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 500 مواطن، في قصف إسرائيلي استهدف ساحة مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.





رام الله - دنيا الوطناستشهد فجر اليوم الأربعاء، العشرات، فيما أصيب مئات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.