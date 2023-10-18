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مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

عربي

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان

الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية المقررة الأربعاء في عمّان
رام الله - دنيا الوطن
قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن والفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي في عمّان والتي كان مقرر عقدها الأربعاء، بحسب ما ذكر نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الثلاثاء.
وقال الصفدي في تصريحات لقناة المملكة، إن "زيارة الرئيس الأميركي بايدن إلى عمّان، الأربعاء، والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن".

وأشار إلى أنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة لأننا إذا عُقدت هذه القمة نريد أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات".

وتابع الصفدي أنه "بما أن ذلك لن يكون متاحا (الأربعاء) قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية".

وبين الصفدي أن بايدن لن يزور الأردن الأربعاء، وقال إن "الموقف الأردني عبر عنه جلالة الملك بوضوح، أدان هذه المجزرة ... وحذر من أن استمرار هذه المجزرة كارثة".

وأضاف الصفدي أن "جلالة الملك اعتبر هذه المجزرة جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى ضرورة أن توقف إسرائيل عدوانها على غزة فورا، هذا العدوان الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي".

وأشار الصفدي إلى أن العاهل الأردني "حذر من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها".

وأكد أنه "على المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".

وكان من المقرر عقد قمة رباعية، تضم الرؤساء الأميركي والمصري والفلسطيني؛ لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

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