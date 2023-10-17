الإمارات وروسيا تدعوان لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الأربعاء بعد مجزرة المعمداني بغزة

رام الله - دنيا الوطندعت روسيا والإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني في مدنية غزة.وقال دميتري بوليانسكي، مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة عبر (تيلغرام): "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع علني لمجلس الأمن قبل ظهر 18 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب الضربة على مستشفى في غزة".وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة جديدة، مساء الثلاثاء، بقصفه ساحة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد، ومئات الجرحى، في جريمة إبادة جماعية جديدة ينفذها احتلال بالقطاع.