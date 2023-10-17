جيش الاحتلال يعترف بارتكاب مجزرة مستشفى المعمداني بغزة

رام الله - دنيا الوطناعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني، بمدنية غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 500 شهيد، ومئات الجرحى، مساء اليوم الثلاثاء.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريحات له، واعتراف واضح باستهداف المستشفى، إنه "تم إنذار بإخلاء مستشفى المعمداني، وخمسة مستشفيات أخرى".ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب الإسرائيلية أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.