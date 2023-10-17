العاهل الأردني: مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

رام الله - دنيا الوطنعبّر العاهل الأردني عبدالله الثاني عن "إدانته الشديدة واستنكاره بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل اليوم الثلاثاء، بحق المدنيين الأبرياء والمصابين والمرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى المعمداني في غزة".واعتبر العاهل الأردني أن "هذه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني"، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنيةوحذر الملك عبد الله من أن "هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية".وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء، مترحماً على أرواحهم، ومؤكداً أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة، مساء اليوم، باستهدافه ساحة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، أسفرت عن أكثر من 500 شهيد، ومئات الجرحى، في جريمة إبادة جماعية جديدة ينفذها احتلال بالقطاع.