مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير

مستشفى الشفاء بغزة: نجري عمليات جراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء بغزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماماً، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الحادي عشر على التوالي، وارتكاب الاحتلال مئات المجازر بحق العائلات.

وأوضح أبو سلمية، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "يتم إجراء العمليات الجراحية في ممرات المستشفى بدون تخدير وعدد الجرحى كبير.. ولم نعد نسيطر".

يذكر أن الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة، مساء اليوم، باستهدافه ساحة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، أسفرت عن أكثر من 500 شهيد، ومئات الجرحى، في جريمة إبادة جماعية جديدة ينفذها احتلال بالقطاع.

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