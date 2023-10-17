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شؤون فلسطينية

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها

الحداد لثلاثة أيام.. الرئاسة: استهداف مستشفى المعمداني مجزرة إبادة جماعية تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها
رام الله - دنيا الوطن
 أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة بشدة "الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا".

وقال أبو ردينة، في تصريح صحفي، إن "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها".

وأكد أن "ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني وارتقاء المئات من الشهداء هي جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية، تتحمل إسرائيل كامل مسؤوليتها عنها والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع أن "هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية العدوان الأخير على شعبنا، والذي خلف الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وشدد الناطق باسم الرئاسة على أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان وإدانة هذه الجرائم البشعة، الذي أصبح واضحا للعالم أجمع أن الغالبية العظمى من ضحاياه هم من المدنيين الأبرياء.

وقال إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في مستشفى يفترض أن له حصانة، يؤكد أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تراعي أيا من المعايير الدولية والقوانين المعترف بها.

في السياق، أعلن الرئيس عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء الشعب الفلسطيني.


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