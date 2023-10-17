حماس: مجزرة مستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكفى صمتاً على غطرسة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال في المشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، مساء الثلاثاء، "جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم".وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أنه "على المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غداً.. لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً".وكانت وزراة الصحة بغزة، قالت إن 300 شهيد على الأقل، ومئات الجرحى، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة.بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسرياً، بسبب الغارات الإسرائيلية.