الشيخ: مجزرة المعمداني لا يحتملها عقل بشري ولا أخلاق أمم وما يجري إبادة جماعية





وطالب الشيخ في منشور عبر منصة (إكس) "المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه المجزرة، ولم يعد مقبولا الصمت والتحيز".





وكانت وزراة الصحة بغزة، قالت إن 300 شهيد على الأقل، ومئات الجرحى، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، "لا يحتملها عقل بشري ولا اخلاق أمم وما يجري إبادة جماعية".