مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

عربي

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة

السعودية تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جدّد مجلس الوزراء السعودي رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

كما طالب "الدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

واطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رؤساء تركيا وإيران وفرنسا، واجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

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