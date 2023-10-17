مباشر | تغطية صحفية: آخر تطورات الحرب على قطاع غزة

شؤون فلسطينية

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره

مركزية فتح: نؤكد رفضنا الكامل لمخطط التهجير ولن نسمح بتمريره
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) رفضها الكامل لمخطط التهجير، مشددة على أنها لن تسمح أن يمر بأي من الأحوال.

وتوجهت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بالتحية "لموقف الشقيقتين مصر والأردن الصلب والغير قابل للمساس بشأن عدم السماح بأي هجرة قسرية للشعب الفلسطيني لا إلى مصر ولا إلى الأردن، وأهابت بمواقف دولنا العربية بهذا الخصوص، لتتحول إلى موقف ضاغط موحد يجبر العالم والمعتدين على وقف هذا المخطط وهذه الحرب".

وقالت: "نتطلع لدعم المجتمع الدولي ليتحمل العالم مسؤولياته الإنسانية ويتحرك بشكل فوري لوقف العدوان وحماية أبناء شعبنا من آلة القتل ويفتح الممرات الإنسانية الآمنة لإدخال المساعدات ووقف الكارثة الحاصلة، ومنع أي محاولة لتهجير شعبنا قسرا".

وشددت اللجنة المركزية لحركة (فتح) على أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة إن لم تنعم بذلك فلسطين.

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