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دولي

وزير الخارجية الأميركي: اتفقنا على خطة تيح إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى القطاع

وزير الخارجية الأميركي: اتفقنا على خطة تيح إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، على العمل سويا لوضع خطة تيح إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات للصحفيين، إنه "بناء على طلبنا، اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على تطوير خطة تتيح للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الدول المانحة والمنظمات المتعدّدة الأطراف الوصول إلى المدنيين في غزة".

يأتي ذلك بعدما أجرى بلينكن محادثات ماراثونية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو استمرّت قرابة ثماني ساعات، وأكد أن الولايات المتحدة حصلت على ضمانات من إسرائيل بشأن العمل على إدخال مساعدات إنسانية دولية إلى غزة.

وشدد بلينكن على أنه "من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن"، وأضاف: "سيواصل الرئيس جو بايدن التنسيق الوثيق مع الشركاء الإسرائيليين لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته ضدّها حركة حماس قبل عشرة أيام.

وأوضح بلينكن للصحافيين أن بايدن "سيؤكّد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها"، مؤكداً أن بايدن سيحرص خلال زيارته على التشديد على ضرورة الحدّ من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأوضح أن بايدن يأمل أن "يسمع من إسرائيل كيف ستدير عملياتها بطريقة تقلّل من الخسائر في صفوف المدنيين وتتيح تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة بطريقة لا تستفيد منها حماس".

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