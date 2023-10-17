مباشر | تغطية مستمرة للعدوان على غزة

شؤون فلسطينية

بايدن يتوجه إلى عمان الأربعاء للقاء العاهل الأردني والرئيس عباس والسيسي

بايدن يتوجه إلى عمان الأربعاء للقاء العاهل الأردني والرئيس عباس والسيسي
الرئيس الأميركي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى العاصمة الأردنية عمان، غداً الأربعاء، حيث سيلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

ووفق ما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين، فإن بايدن سينتقل من إسرائيل إلى عمّان، لإجراء محادثات مع الزعماء العرب الثلاثة.

وقال، إن بايدن "سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأضاف أن الرئيس الأميركي "سيكرر قناعتنا بأن حماس لا تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الذي هو أيضا ضحية"، وفق تعبيره.

ويصل بايدن إلى إسرائيل صباح الأربعاء، حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتشن إسرائيل منذ يوم السبت السابع من تشرين الأول/أكتوبر عدواناً كبيراً على قطاع غزة، أسفر حتى هذه اللحظة عن استشهاد أكثر من 3000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال.

يأتي هذا العدوان بعدما شنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، هجوماً كبيراً على مناطق غلاف غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، بينهم مئات الجنود، فيما تم أسر نحو 200 آخرين. 

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