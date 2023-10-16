وزير الخارجية الإيراني: تحرك وقائي لمحور المقاومة متوقع في الساعات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، على احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليوم العاشر على التوالي.ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن عبد اللهيان، قوله: "إذا لم ندافع عن غزة اليوم فسنضطر غداً للتعامل مع القنابل الفسفورية الإسرائيلية بمستشفياتنا".وكان وزير الخارجية الإيراني، شدد، أمس الأحد، على إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، لافتاً إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة.وبيّن الوزير الإيراني في تصريحاته لقناة (الجزيرة)، أن اتساع جبهات الحرب وارد "إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة"، مشدداً على أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها "لن يبقوا متفرجين" إزاء هذا الوضع.وقال عبد اللهيان "إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب"، مضيفاً "إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضاً".في السياق، أعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب، ولكنه استدرك بالقول "وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة".وتابع "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا"، مشيراً إلى أن استمرار العدوان وغياب الحل السياسي "يصبان الزيت على النار وقد تخرج الأمور عن السيطرة".