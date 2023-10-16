مباشر | تغطية مستمرة للعدوان على غزة

دولي

وزير الخارجية الإيراني: تحرك وقائي لمحور المقاومة متوقع في الساعات المقبلة

وزير الخارجية الإيراني: تحرك وقائي لمحور المقاومة متوقع في الساعات المقبلة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الاثنين، على احتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليوم العاشر على التوالي.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن عبد اللهيان، قوله: "إذا لم ندافع عن غزة اليوم فسنضطر غداً للتعامل مع القنابل الفسفورية الإسرائيلية بمستشفياتنا".

وكان وزير الخارجية الإيراني، شدد، أمس الأحد، على إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، لافتاً إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة.

وبيّن الوزير الإيراني في تصريحاته لقناة (الجزيرة)، أن اتساع جبهات الحرب وارد "إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة"، مشدداً على أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها "لن يبقوا متفرجين" إزاء هذا الوضع.

وقال عبد اللهيان "إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب"، مضيفاً "إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضاً".

في السياق، أعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب، ولكنه استدرك بالقول "وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة".

وتابع "أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا"، مشيراً إلى أن استمرار العدوان وغياب الحل السياسي "يصبان الزيت على النار وقد تخرج الأمور عن السيطرة".

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية الإيراني: تحرك وقائي لمحور المقاومة متوقع في الساعات المقبلة

وزير الخارجية الإيراني: تحرك وقائي لمحور المقاومة متوقع في الساعات المقبلة

إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية للتوصل إلى صفقة معينة في ملف الأسرى والمفقودين

إعلام إسرائيلي: ضغوط أميركية للتوصل إلى صفقة معينة في ملف الأسرى والمفقودين

رئيس شاباك: أتحمل مسؤولية الفشل الذي حصل في غزة

رئيس شاباك: أتحمل مسؤولية الفشل الذي حصل في غزة

روسيا: هناك احتمال أن يتحول الصراع في فلسطين إلى حرب إقليمية

روسيا: هناك احتمال أن يتحول الصراع في فلسطين إلى حرب إقليمية

تعليق بايدن على مقتل طفل فلسطيني وإصابة أمه في ولاية إلينوي

تعليق بايدن على مقتل طفل فلسطيني وإصابة أمه في ولاية إلينوي

الإعلان عن موعد وصول بايدن إلى إسرائيل

الإعلان عن موعد وصول بايدن إلى إسرائيل

وزير الخارجية الإيراني: لن نبقى متفرجين بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الخارجية الإيراني: لن نبقى متفرجين بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

صحفي إسرائيلي: الحرب في الشمال بدأت فعلياً

صحفي إسرائيلي: الحرب في الشمال بدأت فعلياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

نقابة الصحفيين: استشهاد 11 صحفياً واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان

نقابة الصحفيين: استشهاد 11 صحفياً واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان

&quot;الخارجية&quot; تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

"الخارجية" تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض

الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض

تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة

وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وزير الخارجية المصري: مع الأسف لم تسمح إسرائيل حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح

مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح