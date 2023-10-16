الصحة بغزة: فقدنا السيطرة على مستشفيات القطاع

رام الله - دنيا الوطنقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إننا "فقدنا السيطرة على مستشفيات القطاع ويجب الآن قبل فوت الآوان أن يتم فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات والإمدادات الطبية والوفود الطبية والإسعافات والأسرة والوقود إلى المستشفيات قبل أن تتحول إلى مقابر".وأضاف، القدرة خلال مؤتمر صحفي عقده في ساحة مستشفى الشفاء، الاثنين، "إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسح أحياء سكنية واسعة وأخرج عوائل بكاملها من السجل المدني، والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية تشكل تطهيراً عرقياً ويجب وقفها فوراً".وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق 371 عائلة وصل من ضحاياها للمستشفيات 1981 شهيدا حتى اللحظة، وسجلت الجهات المختصة نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال مفقودين، ونأمل أن يكون منهم ما زال على قيد الحياة".ولفت الناطق باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن تجمع العائلات خلال الحروب يضاعف أعداد الضحايا ويصعب الوصول إليهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.وناشد العالم بالتدخل العاجل لارسال الطواقم والمعدات اللازمة للمساعدة في إزالة الأنقاض الهائلة وإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه.