مباشر | تغطية مستمرة للعدوان على غزة

شؤون فلسطينية

أبو عبيدة يكشف معلومات جديدة بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين في القطاع

أبو عبيدة يكشف معلومات جديدة بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين في القطاع
أبو عبيدة - الناطق باسم كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بين 200 إلى 250 أسيراً.

وأشار أبو عبيدة، في كلمة له، اليوم الاثنين، إن 22 أسيراً فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة، أننا "نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني، ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب".

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية باطلاق سراحهم سنقوم بذلك".

وتابع أبو عبيدة: "ندعو كل دول العالم لتحذير حملة جنسياتها من القتال في جيش العدو، وأي مقاتل في جيش الاحتلال يحمل جنسية أخرى سنتعامل معه كعدو مباشر".

وأردف: "نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذه الملف المقدس".

في السياق، أكد أبو عبيدة إن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على شعبنا بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان"، مبيناً أن "العدو لم يكن يتوقع أن قوة عربية محاصرة في غزة تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه".

وقال أبو عبيدة، إننا "نؤكد من جديد أن تلويح الاحتلال بالتدخل البري لن يرهبنا ولا نخشاه ونحن جاهزون له"، مضيفاً: "نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، اقتحمت بآلاف المقاومين، إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة، يوم السبت، 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقتلت مئات الجنود الإسرائيلين، وأسرت قرابة 150 جندياً، واستولت على معدات عسكرية في المواقع المنتشرة داخل الغلاف، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، والتي جاءت رداً على اعتداء الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه.

أخبار ذات صلة

شاهد: القسام تنشر مقطع فيديو لتقديمها الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات الإسرائيليات بغزة

شاهد: القسام تنشر مقطع فيديو لتقديمها الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات الإسرائيليات بغزة

أبو عبيدة يكشف معلومات جديدة بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين في القطاع

أبو عبيدة يكشف معلومات جديدة بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين في القطاع

مشعل: لا حديث حالياً عن وقف حقيقي لإطلاق النار وهذا مطلبنا

مشعل: لا حديث حالياً عن وقف حقيقي لإطلاق النار وهذا مطلبنا

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبوتين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبوتين

شاهد: هروب أعضاء كنيست الإسرائيلي عقب رشقات صاروخية من غزة تجاه القدس

شاهد: هروب أعضاء كنيست الإسرائيلي عقب رشقات صاروخية من غزة تجاه القدس

قطاع غزة: 371 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات فلسطينية

قطاع غزة: 371 مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلات فلسطينية

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

الداخلية بغزة: الاحتلال لم يضخ أي لتر من مياه الشرب لأيّ من محافظات القطاع

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

اشتية: شعبنا لن يترك أرضه وسيُفشل المشاريع التصفوية كما أفشلها من قبل

نقابة الصحفيين: استشهاد 11 صحفياً واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان

نقابة الصحفيين: استشهاد 11 صحفياً واستهداف 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان

&quot;الخارجية&quot; تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

"الخارجية" تُدين جريمة قتل الطفل الفلسطيني في ولاية الينوي

الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض

الداخلية بغزة:نحذر من كارثة إنسانية وبيئية بسبب وجود جثامين نحو 1000 شهيد تحت الأنقاض

تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

تضارب الأنباء بشأن فتح معبر رفح لخروج الجاليات الأجنبية وإدخال المساعدات للقطاع

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

مكان: فتح معبر رفح حتى الساعة الخامسة.. والإعلامي الحكومي بغزة: لم نتلقَ أي تأكيدات

وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة

وزير الخارجية الأمريكي: سيعاد فتح معبر رفح بين مصر وغزة

الدفاع المدني بغزة: أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بالقطاع

الدفاع المدني بغزة: أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة بالقطاع

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوع على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

صورة مولودة نيمار تتخطي حاجز 11 مليون إعجاب خلال ساعات النشر الأولى

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

رانيا يوسف بفستان أسود مكشوف الساقين من أمام برج إيفل

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

شاهد: محمد رمضان يثير غضب الجمهور بترويجه لحفل أسوان عارياً

عربي

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

شهيدان بقصف إسرائيلي على شبعا جنوب لبنان

حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

حزب الله يتبنى قصف خمسة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح

مصر تضع شرطاً لإجلاء الرعايا الأجانب من القطاع عن طريق معبر رفح

الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة

الرئيس التونسي: الشعب الفلسطيني مستمر بنضاله ونحذر من شرق أوسط جديد بالمنطقة